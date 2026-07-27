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Andy Burnham på fredagen. (James Speakman /AP/TT)
Maktskiftet i Storbritannien

Vill strama åt bidrag – risk för inbördeskrig i Labour

Av Marcus Lindén
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Om inga åtgärder vidtas ”kollapsar” det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet NHS, säger Andy Burnham till BBC i sin första stora intervju som premiärminister. Därför öppnar han för att göra det svårare för britterna att få bidrag.

– Det finns människor där ute som, med rätt stöd, kan börja arbeta, säger han.

Enligt The Telegraph är Burnhams plan att göra det svårare för unga att få bidrag om de inte går med på att volontärarbeta eller vidareutbilda sig. Förlagan finns i Nederländerna. Förhoppningen är att kunna spara flera miljarder brittiska pund.

Förslaget blir sannolikt populärt bland väljarna men riskerar att skapa ett inbördeskrig i Labourpartiet, skriver tidningen. Företrädaren Keir Starmer möttes av en kritikstorm när han försökte sig på en liknande åtgärd.

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www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
NHS har varit en het politisk fråga i landet i decennier
Independent
Här är hela intervjun (endast tillgänglig i Storbritannien)
tv · BBC
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