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Skärmdumpar från Andy Burnhams Tiktokkonto. (Andy Burnham)
Maktskiftet i Storbritannien

Premiärministerns nya stil: ”Satsar allt på Tiktok”

Av Tor Gasslander
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Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har ett helt annat tilltal i sociala medier än sin företrädare, som hade en ganska tillknäppt stil, skriver The Guardian.

Redan innan han tillträdde började Burnhams sociala medier-team publicera korta, lättsamma, personliga och mobilanpassade videor.

– Han satsar allt på Tiktokstilen, säger Andrew Chadwick, professor i politisk kommunikation vid universitetet i Loughborough.

På lördagsförmiddagen syns en klassisk stor stark i startbilderna på tre av Burnhams fem första videor på Tiktok.

Om det kommer funka är naturligtvis fortfarande oklart. The Guardian noterar att hans första vecka på Tiktok var mer framgångsrik än Keir Starmers, men inte med några jättestora marginaler.

Det finns tecken på att Burnham har inspirerats av New Yorks borgmästare Zoran Mamdani
www.theguardian.com
Planerar att återkommande samarbeta med innehållskapare – och bli mer ”autentisk”
BBC
Konservativa The Telegraph har beskrivit en del av företrädarens inlägg som ”bissarra”
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Andy Burnhams Tiktoksida
www.tiktok.com
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