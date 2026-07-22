Analyser: Burnham måste sälja in uppskjuten belöning

Andy Burnhams första regering har tagit form och bland brittiska kommentatorer är känslorna starka.

John Healey tar över rollen som finansminister och är omgiven av getingbon, skriver Financial Times Chris Giles och listar sex misstag som han bör undvika att begå. Ett av dem är kopplat till inflationen och uppfattningen att den kan pressas ner med politiska reformer som sänkt moms.

”Skattebetalarnas subventioner blir permanenta, medan den lägre inflationen bara håller i sig i tolv månader”, skriver Giles syftandes på att priserna normalt ställs i relation till motsvarande period i fjol.

I The Telegraph rasar Jake Wallis Simons mot utnämningen av Ed Miliband som ny utrikesminister. Han befarar att Miliband kommer att ta brittisk utrikespolitik i en mer Israelkritisk riktning med stöd av opinionen inom Labourpartiet.

”Få saker är farligare än en banal och ryggradslös politiker på en post som kräver styrka”, skriver Wallis Simons.

En av regeringens stora utmaningar framåt är att vända det politiska perspektivet i Storbritannien, från det senaste decenniets oavbrutna kampanjande till ett mer långsiktigt fokus.

”I en tid där uppmärksamheten är begränsad och sittande makthavare är lätta att angripa måste Burnham på något sätt behålla väljarnas uppmärksamhet samtidigt som han skjuter upp deras belöning”, skriver han.