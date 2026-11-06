USA:s president Donald Trump antyder på nytt att ett fredsavtal i Ukraina är nära, skriver Reuters. Under torsdagen höll han enskilda samtal med Kirill Dmitrijev, Vladimir Putins rådgivare, som var på besök i Vita huset.

– Det blir ett stort avtal som handlar om mer än bara Ukraina. Jag skulle till och med kunna säga att det kan omfatta hela Europa, säger Trump utan att ge några detaljer.

Den 10-11 november ska ukrainska och ryska företrädare träffas för samtal i Förenade arabemiraten.