Donald Trump och hans republikaner går mot en tung makt- och prestigeförlust i mellanårsvalet i USA – ett scenario som kan få stor påverkan på Ukrainakriget, skriver Bloomberg.

Enligt källor har Kreml tappat tron på att Trump kan pressa Zelenskyj till ett avtal som är fördelaktigt för Ryssland, och satsar därför på att trappa upp attackerna mot Ukraina och öka pressen på landets europeiska allierade.

Inte minst uppges Kreml fokusera på mer omfattande attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur i vinter för att tvinga landet att kapitulera.

En källa nära Kreml uppger dock att Ryssland fått blodad tand av dieselavtalet med USA, och vill övertyga Trumpadministrationen om att de kan göra fler affärer utan att först avsluta kriget i Ukraina.