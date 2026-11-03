USA ska vara medlare i nya samtal mellan Ryssland och Ukraina. Det skriver Vita husets sändebud Steve Witkoff på X.

”Samtalen kommer att fokusera på säkerhetsarrangemang efter kriget, nedtrappning av konflikten, humanitära insatser och nästa steg mot fred”, heter det i inlägget.

Samtalen ska ske på tjänstemannanivå i Abu Dhabi under tisdag och onsdag nästa vecka. Witkoff skriver även att amerikanska förhandlare ska träffa representanter för Frankrike, Tyskland, Storbritannien, EU och Nato i Bryssel.

”Vi ser fram emot att bygga vidare på de framsteg som gjorts i Kyjiv, Oslo och Sankt Petersburg för att nå ett omfattande och hållbart fredsavtal som garanterar långsiktig säkerhet för kommande generationer.”