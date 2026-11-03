(Mark Schiefelbein / AP / TT)

Melania Trump ska stå värd för ett rysk-ukrainskt möte. Det meddelar Vita huset enligt flera nyhetsbyråer.

”Detta utgör ett extraordinärt ögonblick i amerikansk historia”, enligt utskicket från Vita huset.

Tidigare har Melania Trump beskrivits som en bidragande orsak till den humanitära vapenvila som nyligen genomfördes i ukrainska Olesjky.

Det har inte kommunicerats vilka som ska delta i mötet, eller när det ska hållas.

Det har tidigare meddelats att ukrainska och ryska representanter ska mötas i Abu Dhabi i Förenade arabemiraten nästa vecka, den 10–11 november.