USA hoppas att ryska leveranser av naturgas till Europa ska få Kreml att gå med på en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina, uppger källor för Wall Street Journal.

Planen uppges gå ut på att gasen säljs via ukrainska rörledningar och med en amerikansk mellanhand. Det skulle kringgå de europeiska ländernas sanktioner mot Ryssland och även innebära ukrainska intäkter via transitavgifter.

De ryska intäkterna ska enligt förslaget placeras på ett konto i tredje land, som gör att Ryssland inte kan använda pengarna till att finansiera kriget, enligt en amerikansk källa.