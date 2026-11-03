Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har anlänt till Berlin. I den tyska huvudstaden står samtal med såväl förbundskansler Friedrich Merz och förbundspresident Frank-Walter Steinmeier på agendan, skriver Zelenskyj i ett inlägg på X.

Mötet med Merz tros kretsa kring förberedelser inför nästa veckas möte med ”de villigas koalition”, skriver tyska RBB. Även Ukrainas luftvärn och energisektor ska avhandlas på mötet, uppger Zelenskyj.

Besöket sammanfaller med öppnandet av den årliga, två dagar långa, säkerhetskonferensen i Berlin.