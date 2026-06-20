Trump upprepar påståendet om Meloni: ”Bad gång på gång”

Donald Trump går återigen till angrepp mot Italiens premiärminister Giorgia Meloni och hävdar att hon upprepade gånger bad om att få ta en bild med honom under G7-mötet – ett påstående som Meloni tidigare under fredagen avfärdat i skarpa ordalag.

I ett inlägg på Truth Social skriver Trump:

”Italiens premiärminister Giorgia Meloni bad gång på gång om att få ta en bild med mig under G7-mötet i Frankrike.”

Han fortsätter med att hävda att det går dåligt för Meloni på hemmaplan och att hennes opinionssiffror visar det.

”Nu, efter att USA besegrat Iran, vill hon bli vän igen för att få upp sina opinionssiffror. Nej tack!!!”