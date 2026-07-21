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Nya Aor Force One. (Luis M. Alvarez /AP/TT / AP)
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Trump ville åt källor efter Air Force One-läckan

Av Adam Lindh
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Trumpadministrationen försökte få tillgång till telefonuppgifter från flera New York Times-journalister i jakten på källor efter tidningens publicering om säkerheten kring det nya presidentplanet. Det rapporterar AP.

Enligt New York Times advokater omfattar två av stämningarna telefonuppgifter från januari, vilket är flera månader före de aktuella artiklarna.

”Tidsperioden tyder starkt på att justitiedepartementet inte utreder de aktuella artiklarna från den 8 och 9 juli, utan i stället försöker kartlägga journalisternas källkontakter mer generellt”, skriver tidningens advokater.

Justitiedepartementet försvarar samtidigt stämningarna med att det inte är journalisterna som utreds, utan de personer som misstänks ha läckt uppgifterna.

Sker samtidigt som relationen mellan Vita huset och medierna blir allt mer konfliktfylld
AP  · Ofta betalvägg
Flera stämningar mot NYT-journalister utfärdades förra veckan (11 juli)
NY Times  · Ofta betalvägg
Det nya presidentplanet ska rustas upp och ”maxas”, enligt Trump
abcnews.com
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