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Nya Air Force One. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplan

Trump pekas ut bakom brister i nya Air Force One

Av Adam Lindh
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USA:s nya presidentplan, som donerats av Qatar, har varit föremål för omfattande granskning den senaste tiden. Enligt uppgifter och bildanalyser saknar Boeingplanet flera av de säkerhetssystem som fanns ombord på den tidigare Air Force One.

Efter Natomötet i Turkiet uppmanades Donald Trump att inte flyga hem med planet eftersom det ännu inte uppfyllde säkerhetskraven.

En ny granskning från New York Times pekar ut Trump som en viktig orsak till bristerna. Enligt uppgifter till tidningen pressade han på för att planet skulle byggas om före USA:s 250-årsjubileum, vilket ledde till kompromisser med säkerheten.

Trump ska även personligen ha godkänt vilka funktioner och säkerhetssystem som skulle ingå. Den snabba ombyggnaden gjorde också att tjänstemän i Vita huset inledningsvis väntade sig att flygplanet bara skulle användas för inrikesflygningar.

Ombyggnationen kostade omkring 400 miljoner dollar
NY Times  · Ofta betalvägg
USA har dragit tillbaka stämningen mot tre NYT-journalister efter rapporteringen om Air Force One
NY Times  · Ofta betalvägg
Enligt uppgifter till NYT avråddes Trump att resa från Turkiet i det nya planet på grund av ett hot från Iran
NY Times  · Ofta betalvägg
Förra veckan meddelade Trump att planet ska rustas upp och ”maxas” (20 juli)
CNN
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