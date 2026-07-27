Trump pekas ut bakom brister i nya Air Force One

USA:s nya presidentplan, som donerats av Qatar, har varit föremål för omfattande granskning den senaste tiden. Enligt uppgifter och bildanalyser saknar Boeingplanet flera av de säkerhetssystem som fanns ombord på den tidigare Air Force One.

Efter Natomötet i Turkiet uppmanades Donald Trump att inte flyga hem med planet eftersom det ännu inte uppfyllde säkerhetskraven.

En ny granskning från New York Times pekar ut Trump som en viktig orsak till bristerna. Enligt uppgifter till tidningen pressade han på för att planet skulle byggas om före USA:s 250-årsjubileum, vilket ledde till kompromisser med säkerheten.

Trump ska även personligen ha godkänt vilka funktioner och säkerhetssystem som skulle ingå. Den snabba ombyggnaden gjorde också att tjänstemän i Vita huset inledningsvis väntade sig att flygplanet bara skulle användas för inrikesflygningar.