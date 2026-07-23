USA drar tillbaka stämning mot New York Times-reportrar

USA drar tillbaka stämningarna mot flera New York Times-reportrar. Det meddelar justitiedepartementet enligt NYT.

Stämningarna syftade till att få tillgång till reportrarnas samtalslistor, avslöja deras källor och tvinga dem till förhör efter att journalisterna rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens flygplan.

Tidningen har anklagat Trumpadministrationen för att använda stämningarna för att hota och skrämma reportrar, och därmed undergräva pressfriheten.