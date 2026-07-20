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Donald Trump. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplan

Trump: Nya Air Force One ska ”maxas”

Av Adam Lindh
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Qatars lyxgåva i form av ett Boeing-plan, som blivit Donald Trumps nya Air Force One, ska ”maxas”. Det säger presidenten efter rapporter om att planet saknar flera av de säkerhetssystem som normalt finns ombord på presidentflygplanet, enligt CNN.

– Det har redan många funktioner, men som jag har förstått det ska det skickas iväg om ungefär en månad för att maxas, säger Trump till reportrar efter VM-finalen i New Jersey.

Presidentplanet fick stor uppmärksamhet efter Natotoppmötet i Turkiet, då Trump flög hem med det gamla Air Force One efter rekommendationer från Secret Service.

Enligt flera medier saknar planet fortfarande flera viktiga säkerhetssystem.

Upprustningen kommer ta omkring en månad att genomföra
CNN
Donald Trump gav inga detaljer om vad som ska uppgraderas
NY Times  · Ofta betalvägg
Vita huset har stämt fyra NYT-journalister för att ha publicerat källuppgifter om presidentplanet
NBC News
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