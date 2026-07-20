Trump: Nya Air Force One ska ”maxas”

Qatars lyxgåva i form av ett Boeing-plan, som blivit Donald Trumps nya Air Force One, ska ”maxas”. Det säger presidenten efter rapporter om att planet saknar flera av de säkerhetssystem som normalt finns ombord på presidentflygplanet, enligt CNN.

– Det har redan många funktioner, men som jag har förstått det ska det skickas iväg om ungefär en månad för att maxas, säger Trump till reportrar efter VM-finalen i New Jersey.

Presidentplanet fick stor uppmärksamhet efter Natotoppmötet i Turkiet, då Trump flög hem med det gamla Air Force One efter rekommendationer från Secret Service.

Enligt flera medier saknar planet fortfarande flera viktiga säkerhetssystem.