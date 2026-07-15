Trumps hot mot Iran: Nästa vecka blir ”riktigt illa”

Den amerikanska presidenten Donald Trump hotar Iran med att det kommer bli ”riktigt illa för dem” nästa vecka om inget fredsavtal skrivs under. Det säger han i en intervju med Fox News.

– Vi kommer att slå ut alla deras kraftverk. Vi kommer att förstöra alla deras broar om de inte kommer till förhandlingsbordet, sa han.

Uttalandet kommer efter att länderna attackerat varandra flera dagar i rad. USA har attackerat mål i Iran, medan Iran svarat med att attackera amerikanska mål i ett flertal länder i Mellanöstern.

Under natten har USA genomfört en attackvåg mot Iran som pågick i sju timmar, innan den avslutades vid 04-tiden, skriver CNN.