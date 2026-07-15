Tuchel sågas i brittiska medier: ”Bad om att förlora”
Englands förbundskapten Thomas Tuchel är i fokus efter det svidande nederlaget i VM-semifinalen. Laget gick tydligt på defensiven vid ledning med 1–0 men klarade inte att stå emot Argentinas massiva press.
England har lyckats försvara ledningar tidigare i mästerskapet men den här gången var det som att de bad om att förlora, säger Sky Sports Rob Dorsett.
– Ofattbart av England.
Den tidigare landslagsanfallaren Wayne Rooney säger i BBC att England hade grepp om matchen men att laget sedan sjönk för lågt och lät Argentina ta över helt.
– De skapade massor av chanser.
Matchen slutade 2–1 till Argentina.
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