Tuchel sågas i brittiska medier: ”Bad om att förlora”

Englands förbundskapten Thomas Tuchel är i fokus efter det svidande nederlaget i VM-semifinalen. Laget gick tydligt på defensiven vid ledning med 1–0 men klarade inte att stå emot Argentinas massiva press.

England har lyckats försvara ledningar tidigare i mästerskapet men den här gången var det som att de bad om att förlora, säger Sky Sports Rob Dorsett.

– Ofattbart av England.

Den tidigare landslagsanfallaren Wayne Rooney säger i BBC att England hade grepp om matchen men att laget sedan sjönk för lågt och lät Argentina ta över helt.

– De skapade massor av chanser.

Matchen slutade 2–1 till Argentina.