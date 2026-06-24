Tunga segrar för Mamdani och partiets vänsterflank

Demokrater som stöttades av New Yorks borgmästare Zohran Mamdani tog tunga segrar i nattens primärval till kongressen, rapporterar New York Times.

Darializa Avila Chevalier, Brad Lander och Claire Valdez vann alla sina val i vad som betraktas som en stor framgång för partiets vänsterfalang. Avila Chevalier har pekats ut som särskilt kontroversiell då hon tidigare arrangerat propalestinska demonstrationer.

Enligt AP kan resultatet innebära en huvudvärk för partiets centrala ledning, där det finns en oro för att Mamdani, som kallar sig demokratisk socialist, ska driva Demokraterna för långt vänsterut inför höstens mellanårsval.