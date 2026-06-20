Turkiet är utslaget ur VM efter ny förlust

Turkiet är ute ur VM efter att ha förlorat mot Paraguay under lördagsmorgonen, svensk tid. Matchen slutade 1–0 efter ett mål redan i den första minuten från Paraguays ytter Matías Galarza.

Trots att det turkiska laget dominerade större delen av matchen, och trots att Paraguay fick en spelare utvisad, kom ingen kvittering. Det skriver Sportbladet.

I den första matchen förlorade Turkiet mot Australien med 2–0.