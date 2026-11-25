I Turkiet pågår under dagen demonstrationer i flera städer mot våld mot kvinnor, rapporterar AFP.

I Istanbul har omkring 3 000 människor samlats för att demonstrera på Taksimtorget, trots att det råder samlingsförbud.

– Statens tankesätt är ett som skyddar våld. Det är omöjligt att anse att våld mot kvinnor går att separera från staten, säger demonstranten Eren Keskin.

Hittills i år har 369 kvinnor i Turkiet dödats, jämfört med förra årets 462, enligt kvinnorättsorganisationen We Will Stop Femicide.