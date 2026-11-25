Tusentals demonstrerar mot våld mot kvinnor i Turkiet
I Turkiet pågår under dagen demonstrationer i flera städer mot våld mot kvinnor, rapporterar AFP.
I Istanbul har omkring 3 000 människor samlats för att demonstrera på Taksimtorget, trots att det råder samlingsförbud.
– Statens tankesätt är ett som skyddar våld. Det är omöjligt att anse att våld mot kvinnor går att separera från staten, säger demonstranten Eren Keskin.
Hittills i år har 369 kvinnor i Turkiet dödats, jämfört med förra årets 462, enligt kvinnorättsorganisationen We Will Stop Femicide.
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