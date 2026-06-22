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Termometer i västra Frankrike på måndagen. Illustrationsbild. (Jeremias Gonzalez /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Två barn hittades döda i bil i extremhett Frankrike

Av Joel Malmén
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Två barn, två och fyra år gamla, hittades på måndagen döda i en bil i Carpentras i södra Frankrike. Det rapporterar The Guardian. Temperaturen i staden uppgick under dagen till närmare 40 grader.

– Dödsorsaken är inte avgjord än, men huvudmisstanken är att det var kopplat till hettan, säger åklagaren Hélène Mourges.

Under helgen dog tre äldre personer i trakten kring Bordeaux på grund av hettan. Röd vädervarning råder i mer än hälften av Frankrikes 96 departement, och temperaturen väntas överstiga 40 grader på flera håll de kommande dagarna.

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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropa