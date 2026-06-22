Två barn hittades döda i bil i extremhett Frankrike

Två barn, två och fyra år gamla, hittades på måndagen döda i en bil i Carpentras i södra Frankrike. Det rapporterar The Guardian. Temperaturen i staden uppgick under dagen till närmare 40 grader.

– Dödsorsaken är inte avgjord än, men huvudmisstanken är att det var kopplat till hettan, säger åklagaren Hélène Mourges.

Under helgen dog tre äldre personer i trakten kring Bordeaux på grund av hettan. Röd vädervarning råder i mer än hälften av Frankrikes 96 departement, och temperaturen väntas överstiga 40 grader på flera håll de kommande dagarna.