Två gängkriminella svenskar har gripits i Spanien

Arkivbild: Spansk polis i samband med ett ingripande i Madrid i oktober.

Spansk polis grep i början av juli två efterlysta svenska män i 20- och 30-årsåldern som båda tillhör kriminella grupperingar

– Gripandet av den 30-årige anstiftaren är viktigt och han har haft en tydlig påverkan på lägesbilden i Stockholm, säger Stockholm syds utredningsledare Christer Chernström.

30-åringen är misstänkt för bland annat anstiftan till grovt vapenbrott. 20-åringen dömdes för grovt vapenbrott i tingsrätten i maj 2025.