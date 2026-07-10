Två gängkriminella svenskar har gripits i Spanien
Spansk polis grep i början av juli två efterlysta svenska män i 20- och 30-årsåldern som båda tillhör kriminella grupperingar
– Gripandet av den 30-årige anstiftaren är viktigt och han har haft en tydlig påverkan på lägesbilden i Stockholm, säger Stockholm syds utredningsledare Christer Chernström.
30-åringen är misstänkt för bland annat anstiftan till grovt vapenbrott. 20-åringen dömdes för grovt vapenbrott i tingsrätten i maj 2025.
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