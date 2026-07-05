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Arkivbild från en skjutning i Södertälje i april. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetSvenska brottsbekämpningen

Polisen: Skyttarna är yngre och mindre skickliga

Av Hedda Hallsenius
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Skjutvapenvåldet har minskat kraftigt under det senaste året. Sedan i januari har 39 skjutningar inträffat, varav åtta med dödlig utgång. Det är den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar DN.

– Vi har blivit bättre och gärningsmännen yngre och mindre skickliga, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector till tidningen.

Han säger att polisen bland annat blivit bättre på att följa upp rymningar från HVB- och Sis-hem, och avbryter fler brott innan de begås genom att koppla rymningarna till morduppdrag som ligger ute på sociala medier. Fler gärningsmän grips även på grund av att de är yngre, och svagare både mentalt och fysiskt.

Gängkriminella har även börjat fokusera mer på så kallat strategiskt våld, där syftet är att skrämma i stället för att döda.

Bara under september 2023 dödades 11 personer i 45 olika skjutningar
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Antalet barntorpeder har också blivit färre (24 juni)
www.tv4.se
Inga dödsskjutningar inträffade i maj eller januari (10 juni)
polisen.se
I mars inträffade fem skjutningar på mindre än en vecka – fyra personer dödades (26 mars)
Aftonbladet
Se SVT:s statistik om skjutningar här
Sveriges Television
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