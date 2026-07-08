Södra station pekas ut som Stockholms nya drogscen

Södra station och Timmermansparken på Södermalm pekades 2025 ut som Stockholms nya öppna drogscen. Nu varnar kommunpolisen Peter Lind för att utvecklingen skiljer sig från stadens övriga öppna drogscener. Det säger han till Dagens Nyheter.

Enligt polisen säljer unga i åldrarna 15–25 år både cannabis och kokain i området. Hittills har ett 20-tal personer ringats in.

Peter Lind säger att polisen också ser andra former av kriminalitet, bland annat bedrägerier riktade mot äldre. Vissa av de misstänkta tros dessutom ha kopplingar till kriminella gäng.

– Det som gör det här så intressant är att det skiljer sig från våra andra öppna drogscener, säger Peter Lind till DN.