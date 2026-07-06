1 000 gripna i Europol-insats – 2 000 brottsoffer hittade

Över 1 000 personer, varav fyra män från Göteborgsområdet, har gripits i en stor Europol-insats mot människohandel, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen genomförde tillslag mot flera adresser i Göteborgsområdet och påträffade där ett tiotal kvinnor och en man som misstänks vara brottsoffer. De flesta av dem kommer från Sydamerika, enligt polisen.

– Vi misstänker att de flesta av dem är styrda och kontrollerade på något sätt, säger Stefan Adamsson, samordnare för arbetet mot människohandel i polisregion Väst.

I hela landet påträffades 48 brottsoffer och totalt sex personer greps.

Europol-insatsen genomfördes i 60 länder och totalt greps 1 024 personer. 2 070 brottsoffer kunde identifieras.