Tysk jättesatsning på flottans nya fregatter skrotas
Tyskland skrotar bygget av sex nya fregatter av modell F126, rapporterar Deutsche Welle. Mångmiljardprojektet är den tyska flottans största affär någonsin, men har kantats av problem och förseningar.
Både Der Spiegel och Financial Times rapporterar att Tyskland i stället kommer att köpa in åtta mindre fregatter från tillverkaren TKMS.
Att satsningen på F126 läggs ner kan bli ett hårt slag mot den tyska försvarsjätten Rheinmetall, som skulle tagit över bygget efter nederländska Damen under året.
bakgrund
Niedersachsen-class frigate
Wikipedia (en)
F126 or Niedersachsen-class frigate (Fregatte 126) is a planned German frigate class intended to replace the F123 Brandenburg-class frigates in the German Navy. The ships are to be the largest surface warships to join the German Navy since World War II. The first ship, Niedersachsen, was planned to be commissioned in 2028, with Saarland, Bremen, and Thüringen to follow. However the current expected delivery is 2032. On 8 April 2024, Germany exercised their option and purchased an additional two frigates. The contract for two additional F126 frigates was signed on 19 June 2024. Until 1 January 2021, the project was known under the working title MKS 180 or Multi-Purpose Combat Ship 180 (Mehrzweckkampfschiff 180), with 180 indicating the class’s planned complement.
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