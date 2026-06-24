Tysk jättesatsning på flottans nya fregatter skrotas

Tyskland skrotar bygget av sex nya fregatter av modell F126, rapporterar Deutsche Welle. Mångmiljardprojektet är den tyska flottans största affär någonsin, men har kantats av problem och förseningar.

Både Der Spiegel och Financial Times rapporterar att Tyskland i stället kommer att köpa in åtta mindre fregatter från tillverkaren TKMS.

Att satsningen på F126 läggs ner kan bli ett hårt slag mot den tyska försvarsjätten Rheinmetall, som skulle tagit över bygget efter nederländska Damen under året.