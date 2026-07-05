Frankrike förlorar miljarder efter egen EU-linje

Frankrike drev på för att exkludera Storbritannien från EU:s försvarsfond. Men nu har strategin slagit tillbaka, rapporterar Financial Times.

Från den 150 miljarder euro stora fonden – motsvarande omkring 1 600 miljarder kronor – ansökte Frankrike om 16,2 miljarder euro. Enligt tidningens uppgifter får landet dock bara 15,1 miljarder euro.

En bidragande orsak är att flera franska försvarsprojekt med kopplingar till Storbritannien inte uppfyller de strikta regler som Frankrike själv varit med och drivit igenom.

Bland annat ska robottillverkaren MBDA ha diskvalificerats eftersom bolaget tillsammans med Storbritannien tillverkar Storm Shadow-robotar, som bland annat används av Ukraina.

Även flera andra europeiska försvarsföretag är beroende av brittisk teknik och expertis och är därför inte berättigade till stöd från fonden.