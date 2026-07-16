Tonåring i Polen misstänks ha utfört sabotage åt Ryssland

En 18-årig ukrainsk man i Polen misstänks ha utfört sabotage åt den ryska underrättelsetjänsten, med syfte att försämra relationen mellan Polen och Ukraina. Det rapporterar BBC.

Han åtalas på 47 punkter, bland annat för skadegörelse mot ett monument till minne av tiotusentals polska offer för Vollynienmassakern som Ukrainska upprorsarmén genomförde under andra världskriget.

Han ska också ha rekryterat andra till liknande uppdrag, och betalat dem med kryptovaluta registrerad i Ryssland och Kina.

Enligt åtalet var mannens motiv finansiella, inte ideologiska. Han riskerar nu livstids fängelse.