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Arkivbild av en polsk polis. (Alastair Grant / AP)
Ryska invasionenSäkerheten i Europa

Tonåring i Polen misstänks ha utfört sabotage åt Ryssland

Av Hedda Hallsenius
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En 18-årig ukrainsk man i Polen misstänks ha utfört sabotage åt den ryska underrättelsetjänsten, med syfte att försämra relationen mellan Polen och Ukraina. Det rapporterar BBC.

Han åtalas på 47 punkter, bland annat för skadegörelse mot ett monument till minne av tiotusentals polska offer för Vollynienmassakern som Ukrainska upprorsarmén genomförde under andra världskriget.

Han ska också ha rekryterat andra till liknande uppdrag, och betalat dem med kryptovaluta registrerad i Ryssland och Kina.

Enligt åtalet var mannens motiv finansiella, inte ideologiska. Han riskerar nu livstids fängelse.

Volynienmassakern är ett känsligt ämne och har orsakat spänningar mellan Polen och Ukraina
BBC
Åklagare misstänker att mannen rekryterades online och fick betalt i kryptovaluta
AP  · Ofta betalvägg
Brotten ska ha begåtts mellan november 2024 och augusti 2025
www.politico.eu
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