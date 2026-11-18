Förbundskansler Friedrich Merz till höger, finansminister Lars Klingbeil i mitten och inrikesminister Alexander Dobrindt till vänster.

Tysklands politiker har efter tuffa förhandlingar enats om att sänka elskatten och sätta ett tak för bränslepriser, rapporterar bland andra tyska Bild med hänvisning till parlamentskällor. Elskatten sänks från 2,05 cent per kilowattimme till 0,1 cent.

– Vi lovade att sänka elskatten och vi har hållit vårt ord, sa förbundskansler Friedrich Merz (CDU).

Bränslepristaket är tänkt att gälla i tre månader från och med årsskiftet, och den exakta prisnivån är inte satt, enligt Bild.