UD: Kiev blir Kyjiv – för att stötta Ukraina

Gunnar Strömmer (M), justitieminister och Maria Malmer Stenergard (M), utrikesminister, när regeringen håller sommarfika.

Utrikesdepartementet (UD) ska börja använda namnformen ”Kyjiv” i stället för ”Kiev”, efter Ukrainas uppmaningar. Det uppger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) på regeringens sommarfika på torsdagen, enligt TT.

– Att byta namnform är ett sätt att visa vårt stöd för Ukraina, säger hon.

Syftet med att byta translitterering från ryskt uttal till ukrainskt är att värna ukrainsk kultur, enligt ministern.