Ulvaeus: Glöm inte artisterna när AI utvecklas

Artisternas och upphovspersonernas perspektiv måste alltid beaktas när ny AI-teknik för musikskapande utvecklas. Det sa Björn Ulvaeus när han invigningstalade på FN:s konferens ”AI for Good Global Summit”, rapporterar Billboard.

– Mänskligt skapande är inte den artificiella intelligensens fiende. Det är anledningen till att artificiell intelligens existerar, sa Ulvaeus bland annat.

Abba-medlemmen talade på konferensen i egenskap av ordförande för den internationella upphovsrättsorganisationen Cisac.