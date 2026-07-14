Ulvaeus: Glöm inte artisterna när AI utvecklas
Artisternas och upphovspersonernas perspektiv måste alltid beaktas när ny AI-teknik för musikskapande utvecklas. Det sa Björn Ulvaeus när han invigningstalade på FN:s konferens ”AI for Good Global Summit”, rapporterar Billboard.
– Mänskligt skapande är inte den artificiella intelligensens fiende. Det är anledningen till att artificiell intelligens existerar, sa Ulvaeus bland annat.
Abba-medlemmen talade på konferensen i egenskap av ordförande för den internationella upphovsrättsorganisationen Cisac.
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