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Björn Ulvaeus. (Adam Ihse/TT)
Debatten om AI i kulturen

Ulvaeus: Glöm inte artisterna när AI utvecklas

Av Anders Hovne
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Artisternas och upphovspersonernas perspektiv måste alltid beaktas när ny AI-teknik för musikskapande utvecklas. Det sa Björn Ulvaeus när han invigningstalade på FN:s konferens ”AI for Good Global Summit”, rapporterar Billboard.

– Mänskligt skapande är inte den artificiella intelligensens fiende. Det är anledningen till att artificiell intelligens existerar, sa Ulvaeus bland annat.

Abba-medlemmen talade på konferensen i egenskap av ordförande för den internationella upphovsrättsorganisationen Cisac.

Ulveaes talade under rubriken ”AI, bra för vem?”
www.billboard.com
Är känd för att vara positiv till ny teknik
TT
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Debatten om AI i kulturen Björn UlvaeusArtificiell intelligensMusik