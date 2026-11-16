Vänsterpartiet är större än Centerpartiet och borde därför välkomnas i en S-MP-C-regering. Det säger Ung Vänsters förbundsordförande My Kårlycke i SVT:s Morgonstudion.

Hon använder artisten Zara Larsson, som tidigare uttryckt stöd för V, i en liknelse:

– Vi är Zara Larsson och de är Linda Bengtzing. Och det är klart vi kan göra en show tillsammans, men det är Zara Larsson som är huvudnumret.

Emelie Rossheim, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund Cuf, håller inte med och betonar att även C:s mandat är en förutsättning för en rödgrön majoritet i riksdagen. Hon säger att C inte accepterar att V sitter i regering.