Ungern blockerar Orbán från att göra politisk comeback
Det ungerska parlamentet har röstat för att ändra grundlagen så att en premiärminister kan sitta på posten i max åtta år – alltså två mandatperioder. Det rapporterar BBC.
Ungerns nye premiärminister Péter Magyar har därmed uppfyllt sitt löfte om att förhindra Viktor Orbán från att komma tillbaka till makten.
Orbán skriver i ett inlägg på Facebook att Magyars parti Tisza bara suttit vid makten i en månad, och inte borde ”drömma om åtta år i framtiden”.
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