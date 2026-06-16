Ungern blockerar Orbán från att göra politisk comeback

Det ungerska parlamentet har röstat för att ändra grundlagen så att en premiärminister kan sitta på posten i max åtta år – alltså två mandatperioder. Det rapporterar BBC.

Ungerns nye premiärminister Péter Magyar har därmed uppfyllt sitt löfte om att förhindra Viktor Orbán från att komma tillbaka till makten.

Orbán skriver i ett inlägg på Facebook att Magyars parti Tisza bara suttit vid makten i en månad, och inte borde ”drömma om åtta år i framtiden”.