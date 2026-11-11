Ungsvenskarnas ordförande: ”Det är beklämmande”
Vittnesmålen om en kränkande kultur inom SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna är ”beklämmande”, säger ordföranden Denice Westerberg i Radio Aftonbladet.
Samtidigt understryker hon att hon inte delar bilden, och att hon själv aldrig känt sig otrygg i förbundet.
– Jag förminskar inte historierna som kommit från de här tolv personerna, men den absoluta majoriteten som är engagerade och har varit engagerade i Ungsvenskarna delar inte den här bilden.
I en DN-granskning vittnar en rad nuvarande och tidigare medlemmar om machokultur, dålig kvinnosyn, fylla och trakasserier.
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