Vittnesmålen om en kränkande kultur inom SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna är ”beklämmande”, säger ordföranden Denice Westerberg i Radio Aftonbladet.

Samtidigt understryker hon att hon inte delar bilden, och att hon själv aldrig känt sig otrygg i förbundet.

– Jag förminskar inte historierna som kommit från de här tolv personerna, men den absoluta majoriteten som är engagerade och har varit engagerade i Ungsvenskarna delar inte den här bilden.

I en DN-granskning vittnar en rad nuvarande och tidigare medlemmar om machokultur, dålig kvinnosyn, fylla och trakasserier.