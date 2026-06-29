ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Richard Drew /AP/TT / AP)
Dagens börs

Wall Street öppnar på grönt – Comcast rusar

Av Aron Sigblad
Publicerad: . Uppdaterad:

Wall Street inleder veckan med uppgångar. Detta efter att USA och Iran pausat stridigheterna och sjöfarten i Hormuzsundet återupptagits efter helgens sammandrabbningar.

Några minuter efter öppning studsar tekniktunga Nasdaq upp 1,4 procent. Breda S&P 500 och Dow Jones stiger 0,8 respektive 0,5 procent.

Chipaktier handlas blandat efter att rotationen ut ur sektorn tagit ny fart i förra veckan. Arm och Intel backar 1–2 procent, medan Marvell stiger 2 procent.

SpaceX handlas upp runt 4 procent, efter beskedet att rymdbolaget väntas få ett snabbspår in i teknikindexet Nasdaq 100 redan under nästa månad.

Telekom- och mediekonglomeratet Comcast rusar knappt 10 procent. Detta efter beskedet att bolaget knoppar av sin medieverksamhet, som omfattar NBC Universal och Sky.

Bitcoinbolaget Strategy stiger knappt 5 procent efter beskedet att man kan sälja upp till 1,25 miljarder dollar för att stärka sin kassa.

Texten uppdateras.

Börstjänster

Market Watch
live · www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
CNBC
live · CNBC

Nyheter och analys

DealBook New York Times
NY Times  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter och analys från Barron’s
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
WSJ:s Money Beat
The Wall Street Journal
WSJ:s Heard on the street
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Kalender

Trading Economics
tradingeconomics.com
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Dagens börsWall StreetS&P 500ArmIranIntelHormuzsundetSpace XDow JonesUSA