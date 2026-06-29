Wall Street öppnar på grönt – Comcast rusar

Wall Street inleder veckan med uppgångar. Detta efter att USA och Iran pausat stridigheterna och sjöfarten i Hormuzsundet återupptagits efter helgens sammandrabbningar.

Några minuter efter öppning studsar tekniktunga Nasdaq upp 1,4 procent. Breda S&P 500 och Dow Jones stiger 0,8 respektive 0,5 procent.

Chipaktier handlas blandat efter att rotationen ut ur sektorn tagit ny fart i förra veckan. Arm och Intel backar 1–2 procent, medan Marvell stiger 2 procent.

Space X handlas upp runt 4 procent, efter beskedet att rymdbolaget väntas få ett snabbspår in i teknikindexet Nasdaq 100 redan under nästa månad.

Telekom- och mediekonglomeratet Comcast rusar knappt 10 procent. Detta efter beskedet att bolaget knoppar av sin medieverksamhet, som omfattar NBC Universal och Sky.

Bitcoinbolaget Strategy stiger knappt 5 procent efter beskedet att man kan sälja upp till 1,25 miljarder dollar för att stärka sin kassa.

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