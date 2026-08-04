Uppgift: Infantino har kallat kollegorna till krismöte
Fifa-chefen Gianni Infantino har kallat högt uppsatta inom fotbollsförbundet till krismöte i Marockos huvudstad Rabat, uppger källor för The Times.
Bakgrunden uppges vara kritiken som följt planerna på att sälja andelar av fotbolls-VM. Arsène Wenger, chef för global utveckling på Fifa, har sagt att beslutet att dra tillbaka planerna var ”helt nödvändigt” och den svenska Fifa-pampen Mattias Grafström har i ett internt mejl kallat de senaste turerna för ”sorgliga”.
Tidningen beskriver krismötet som ett ”desperat drag” från Infantino, i hopp om att han ska rädda sitt jobb.
Infantinos VM-planer — det gäller saken
- Fifa planerade att sälja 20 procent av VM:s kommersiella rättigheter till privata investerare, vilket väckte stark kritik.
- Uefa och samtliga 55 europeiska medlemsförbund hotade att bojkotta VM om försäljningsplanen genomfördes, och Concacaf anslöt sig till kritiken.
- Fifa erbjöd medlemsförbunden stora bonusar för att rösta ja till förslaget, men ledande personer inom Fifa avgick i protest.
- Efter massiv kritik och bojkottvarningar meddelade Fifa den 1 augusti att planerna på försäljning stoppas och inte går vidare.
- Förtroendet för Fifa-chefen Gianni Infantino har skadats allvarligt, och flera nationella förbund, däribland Sverige, har dragit tillbaka sitt stöd inför omvalet.
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