Uppgift: Infantino har kallat kollegorna till krismöte

Fifa-chefen Gianni Infantino har kallat högt uppsatta inom fotbollsförbundet till krismöte i Marockos huvudstad Rabat, uppger källor för The Times.

Bakgrunden uppges vara kritiken som följt planerna på att sälja andelar av fotbolls-VM. Arsène Wenger, chef för global utveckling på Fifa, har sagt att beslutet att dra tillbaka planerna var ”helt nödvändigt” och den svenska Fifa-pampen Mattias Grafström har i ett internt mejl kallat de senaste turerna för ”sorgliga”.

Tidningen beskriver krismötet som ett ”desperat drag” från Infantino, i hopp om att han ska rädda sitt jobb.