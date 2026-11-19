Delegationer från de rödgröna partierna har stängt in sig på ett internat med övernattning för att regeringsförhandla med utgångspunkt i Socialdemokraternas totalpaket, enligt Aftonbladets källor.

Låsningarna beskrivs som omfattande, särskilt mellan C och V, även om sakpolitiska framsteg uppges ha gjorts. C säger enligt källorna nej till mycket av V:s politik, och V står fast vid ministerkravet.

En C-källa uppger att den ekonomisk-politiske talespersonen Martin Ådahl stängts ute eftersom han lutar åt vänster medan partiledaren Elisabeth Thand Ringqvists falang lutar åt höger.

En annan C-källa motiverar det med att Ådahl inte tillhör partiledarens inre krets.

– Partiledarna väljer vilka personer som ska vara del av förhandlingsdelegationerna. Elisabeth Thand Ringqvist har valt Ulrika Liljeberg och Rickard Nordin i stället.

Ådahl vill inte kommentera.