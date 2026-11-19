Högerfalangen inom Centerpartiet har inte gett upp efter att partiet gått vidare med Socialdemokraternas totalpaket, och har en ny hemlig plan, enligt Expressens uppgifter.

De vill att S-ledaren Magdalena Andersson prövas i den tredje statsministeromröstningen. Där räknar de med att hon röstas ner av Vänsterpartiet, eftersom frågan om deras regeringskrav inte är löst.

Förhoppningen är att partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist då ska landa i att det är bättre att välja Ulf Kristersson (M) i den fjärde och sista omröstningen än att gå till nyval, enligt uppgifterna.