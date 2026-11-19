Centerpartiet satsar ”med full kraft” för att förhandla om Magdalena Anderssons så kallade totalpaket. Det säger ekonomisk-politiske talespersonen Martin Ådahl till SVT.

– Där lägger vi hela vårt fokus just nu, säger han.

Tillfrågad om ifall partiet skulle kunna acceptera en regering där även V ingår, om det skulle stoppa ett extraval, så svarar Ådahl nej och hänvisar till Anderssons tidigare uttalande om att planen är en S-C-MP-regering.