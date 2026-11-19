Det kan vara svårt att hänga med när politikerna gör sina olika utspel samtidigt som de drar paralleller till både jultomten och skakiga relationer. Men å andra sidan är det referenser vi känner igen, säger Fredrik Söderquist, retorikexpert vid Södertörns högskola, när han gästar SVT:s Morgonstudion.

– Orden används både för att överraska och förklara. Man skapar en förståelse så det känns rimligt med det man håller på med.

Elisabeth Thand Ringqvists (C) önskan om ett ”totalpaket” kan låta trovärdigt. Men det har också utnyttjats för att låta barnsligt och jämför Magdalena Andersson (S) med tomten och önskelistor som inte uppfyllts. På samma sätt argumenterar C och V om dejting.

Söderquist tycker att det hade varit gynnsamt att byta ut uttrycket ”röda linjer” eftersom man kan upplevas som en robot när det upprepas gång på gång. Han säger också att politikerna borde börja prata mindre om vad andra borde göra, och fokusera på vad man själv vill ha tillbaka.