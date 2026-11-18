Inom Socialdemokraterna sprider sig oron för att partiledningen håller på att sjabbla bort regeringsmakten, uppger partikällor för DN.

Linn Svansbo, S-debattör och medlem i vänsterlutande S-föreningen Reformisterna, är kritisk mot att partiet undvikit politisk konflikt med C för att kunna regera med partiet. Den strategin behöver omprövas om en rödgrön regeringsbildning misslyckas, säger hon.

– Och eftersom Magdalena Andersson är ansiktet utåt för den har jag svårt att se framför mig att vi inte så småningom också kommer byta företrädare för partiet.

Svansbo tror att det mest sannolika är att C till slut går till Tidösidan.

Veronica Palm, tidigare S-riksdagsledamot och i dag politisk redaktör på Norrländska Socialdemokraten, säger att det vore ”uselt” om inte S lyckas ta regeringsmakten.