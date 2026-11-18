Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var oärlig under valrörelsen, skriver bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) på X.

Dousa menar att Andersson ljög när hon sa att hon hade en plan för regeringsbildningen. Han ser den utdragna regeringsprocessen och konflikterna inom de rödgröna partierna som ett bevis för detta.

”Kejsaren är naken, och alla förutom Socialdemokraterna ser det”, skriver Dousa.

S vill regera med Miljöpartiet och Centerpartiet, och hålla Vänsterpartiet utanför regeringen. V står fast vid sitt krav på ministerposter, något som C fortsätter att säga nej till.