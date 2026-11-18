Ebba Busch under en pressträff om Kristdemokraternas syn på läget i regeringsbildningen.

Centerpartiet har inte två ”totalpaket” att ta ställning till, eftersom Socialdemokraterna inte lyckades presentera ett förslag som även V står bakom. Det säger KD-ledaren Ebba Busch på en pressträff enligt DN.

Hennes slutsats är att det bara finns ett ”totalpaket”.

– Vårt paket – framförhandlat i god dialog med fyra olika partier som är berett att söka breda lösningar, även över blockgränser.

På tisdagen meddelade talmannen att Ulf Kristersson (M) får ytterligare en vecka på sig att forma sitt regeringsalternativ – och att svenskarna senast i jul ska veta huruvida det blir extraval eller inte.