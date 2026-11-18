Kampen om Centerpartiet fortsätter, trots att partiet i helgen slog fast att man väljer att gå vidare med Socialdemokraternas regeringsalternativ. I SVT:s Morgonstudion säger M-ledaren att han träffat C-ledaren ”åtskilliga gånger” den senaste veckan, och att han begärde mer tid av talmannen för att vänta in C:s slutgiltiga beslut.

Han säger vidare att ”pressträffar kommer och går, Socialdemokraternas oförmåga består”, en nickning till att S-ledaren Magdalena Andersson under tisdagen sa att ”Ulf Kristerssons pressträffar kommer och går, mandatfördelningen i riksdagen består”.

– De har firat valsegern, ätit tårta och krävt ett grattis på valnatten. Och 66 dagar senare har de inte lyckats lösa det, säger Kristersson.