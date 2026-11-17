Socialdemokraterna försöker komma överens med sina tilltänkta samarbetspartier om en gemensam politik. Problemet är bara hur den ska finansieras, uppger källor med insyn i förhandlingarna för TV4.

Partierna har enligt finansdepartementet 50 miljarder kronor i reformutrymme.

– Det kommer bli svårt att få ihop budgetar som håller under en fyraårsperiod, säger källan.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Mikael Damberg säger till TV4 att han inte vill diskutera förhandlingarna. Martin Ådahl, som har samma roll fast för Centerpartiet, säger att avtalet som diskuteras inte är färdigförhandlat.

– Vi kommer alltid stå för en ansvarsfull ekonomisk politik, säger han.