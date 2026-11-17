Under tisdagens presskonferens var budskapet från Ulf Kristersson (M) tydligt – Centerpartiet har inte valt sida. Hans dörr står öppen och han är ”redo att bjuda till närhelst C ringer”, skriver SvD:s inrikespolitiska kommentator Henrik Torehammar.

Även enligt SVT:s Elisabeth Marmorstein är det tydligt att Kristersson inte har gett upp hoppet om C. Samtidigt som Elisabeth Thand Ringqvist (C) har skaffat sig en nödutgång till höger.

Genom hennes drag att be både M och S om varsitt ”totalpaket” har hon visat att hon är öppen för en lösning till höger. Men efter helgens ”gruppterapi” landade partiet i det ”minst smärtsamma” – att fortsätta förhandla med de rödgröna och därmed slippa gå över röda linjer såväl som vallöften, säger Marmorstein.

DN:s Hans Rosén noterar något annat i potten för M-ledaren – nämligen en dröm han haft sedan L och C röstade ner honom i en statsministeromröstning 2018.

Han refererar till ”salamistrategin” – för likt salami ska kursändringar i politiken serveras i små skivor.

”Även om Ulf Kristersson förlorar dragkampen om Centern den här gången så är han ändå ett slags vinnare. Att Thand Ringqvist alls kunde tänka sig att prova hur ett SD-samarbete skulle smaka är i sig en framgång för honom.”