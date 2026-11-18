C-ledaren: Fullt fokus på att Andersson får styra
SVT Nyheter har frågat C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist om hon stängt dörren till Ulf Kristersson (M) som statsminister.
– Jag har fullt fokus på att vi ska se till att Magdalena Andersson blir vald till statsminister, svarar hon.
Den rödgröna sidan ”träffas och pratar på olika nivåer”, tillägger hon, men vill inte uttala sig om huruvida en ny regering kommit närmare.
Den röda linjen mot V i regering ligger fortsatt kvar.
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