Finansminister Elisabeth Svantesson (M) kommer att redovisa det ”totalpaket” som Moderaterna presenterat för Centerpartiet, säger hon vid en pressträff enligt TV4 Nyheterna.

Det är viktigt att redovisa hur allt ska finansieras, säger hon, och riktar en känga mot Socialdemokraternas totalpaket som hon hävdar kommer bli dyrare när fler rödgröna partier ska säga sitt.

– Jag kan bara konstatera att det finns noll diskussion om finansiering, tillägger hon.

S-ledaren Magdalena Andersson borde ”tala ur skägget” och berätta hur hon ska finansiera sina förslag i stället för att kritisera andra partier – det är ”ansvarslöst och provocerande”, tycker Svantesson.