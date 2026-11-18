Uppgift: Missade votering – sitter i förhandlingar
Ett flertal rödgröna partitoppar saknades vid onsdagens omröstning i riksdagen. Enligt SVT Nyheters uppgifter regeringsförhandlade de för fullt.
Bland annat saknades Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi (S), Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson (V), Ulrika Liljeberg och Rickard Nordin (C) samt Annika Hirvonen och Janine Alm Ericson (MP).
Det är ett av flera rödgröna möten i veckan, inklusive mellan partiledarna, enligt uppgifterna.
– Vi jobbar på, säger MP:s språkrör Daniel Helldén.
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