Uppgifter: Klopp har tackat ja till Tyskland

Jürgen Klopp har nu tackat ja till att ta över jobbet som Tysklands förbundskapten. Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano enligt flera medier.

Häromdagen stod det klart att Julian Nagelsmann avgår som förbundskapten efter det tyska VM-fiaskot. I en intervju med Magenta TV bekräftade 59-årige Jürgen Klopp samtidigt att det fördes diskussioner mellan honom och fotbollsförbundet.

– Just nu är det inte perfekt tajming, men det är bättre än det någonsin har varit, sade Klopp.

Transfergurun Romano skriver nu på X att Klopp sagt ja till jobbet, men att detaljer kring kontraktslängd återstår.