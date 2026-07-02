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Jurgen Klopp. (Eric Gay /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Uppgifter: Klopp kan ta över om Nagelsmann sparkas

Av Tomas Ekelund
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Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann är på väg att få sparken efter uttåget ur VM, rapporterar Sportbladet med hänvisning till uppgifter i europeiska sportmedier.

Enligt tyska Bild är Jürgen Klopp drömkandidaten om Nagelsmann faktiskt får lämna. Klopp har inte haft något tränaruppdrag sedan han lämnade Liverpool för två år sedan och uppges vara positivt inställd till att ta över Tyskland.

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Aftonbladet
Nagelsmanns kontrakt sträcker sig över 2028
www.bild.de
🚨💣 Julian Nagelsmann’s dismissal is a concrete scenario, as revealed yesterday. Talks behind the scenes have started. Jürgen Klopp is the clear dream candidate to take over immediately should Nagelsmann be dismissed. However, final internal talks are still to take place in https://t.co/h68CWvyEe1
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