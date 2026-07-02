Uppgifter: Klopp kan ta över om Nagelsmann sparkas

Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann är på väg att få sparken efter uttåget ur VM, rapporterar Sportbladet med hänvisning till uppgifter i europeiska sportmedier.

Enligt tyska Bild är Jürgen Klopp drömkandidaten om Nagelsmann faktiskt får lämna. Klopp har inte haft något tränaruppdrag sedan han lämnade Liverpool för två år sedan och uppges vara positivt inställd till att ta över Tyskland.